VEJA ouvre un repair shop à Paris

Travaux à prévoir.

Quand nos chaussures préférées ne résistent pas au test du temps, c’est toujours un brise-cœur. Oui, en général, il est possible de s’en procurer une autre paire ; mais au vu du prix actuel de la plupart des chaussures de bonnes marques, ainsi que le coût environnemental de leur production, on aimerait bien qu’il existe une alternative. Et c’est maintenant le cas… grâce aux « general store » de réparation de la marque écoresponsable Veja.

Depuis quelques années des marques comme Patagonia, Uniqlo, Nudie Jeans, Arctery’x ou encore Yoox Net-A-Porter proposent de façon plus ou moins permanente des retouches à bas coût. Il est même parfois possible de remplacer gratuitement ou avec une importante remise le produit endommagé quand les réparations sont impossibles. Ceci-dit, ce service n’existait pas pour les sneakers – sauf chez quelques cordonniers et passionnés – jusqu’à aujourd’hui.

Un nouveau magasin Veja, situé rue de Marseille dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, a ouvert ses portes récemment et celui-ci est entièrement axé sur la réparation des produits de la marque. Pas question d’acheter votre nouvelle paire là-bas. Depuis 2022, la marque accompagne de cordonneries intégrées plusieurs de ses boutiques, une initiative qui s’aligne avec sa mission de marque.

Daniel Schmitt, chargé de projets sociaux et environnementaux chez Veja, explique, auprès du média Fashion Network : « Avant de penser à la réparation, nous avions travaillé à la collecte de baskets afin de les recycler. Cependant aujourd’hui, en raison des différents matériaux utilisés dans les tiges ou les semelles des sneakers, il est très difficile de le faire. Et puis lorsqu’on a commencé à collecter les baskets, on s’est rendu compte que beaucoup de modèles pouvaient être réparés et remis à neuf. La réparation, c’était l’étape intermédiaire qu’il manquait« .

En tant que première marque de footwear à inaugurer un projet pareil, on ne peut qu’espérer que cette tendance en deviendra une de fond, ce qui promettrait un avenir plus rose pour la planète… ou plutôt, vert et bleu, merci.