Ce quiz rend fou internet et n’est pas ce à quoi vous vous attendez

Il brise le quatrième mur.

What Color Are You est un quiz lancé par UQuiz qui a pour but, comme son nom l’indique, de vous attribuer une couleur. Au fil des questions, détaillez votre personnalité pour apprendre quelle couleur vous correspond le plus. Cependant, il se pourrait que ce questionnaire prenne un virage étonnant…

Les joueurs les plus expérimentés connaissent peut-être Doki Doki Litterature Club ou encore Undertale. Briser le quatrième mur est une mécanique qui a déjà servi plusieurs fois dans l’industrie du jeu vidéo. Cette fois-ci, c’est au tour de ce quiz en ligne de l’utiliser.

Et ça, Internet ne l’oublie pas. Les internautes ne sortent pas du quiz indemne, et partagent leur sentiment sur les réseaux sociaux. Êtes-vous prêts à tenter l’aventure ?

If you guys have the chance please take this Uquiz, I'm not going to spoil it but it's not what you think it is and I'm literally in tears rn.https://t.co/rkgRFwKOMP