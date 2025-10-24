Tibo InShape laisse sa communauté jouer avec son image avec Sora2

Deepfake, mais volontairement.

Le YouTuber le plus suivi de France, Tibo InShape, vient de franchir un cap inédit dans l’univers de la création numérique. Sur la plateforme Sora 2, il a ouvert et mis à disposition son caméo (un double 3D ultra-réaliste de son visage et de sa voix) à l’ensemble des utilisateurs de Sora. Une démarche inédite en France, repérée par Mathieu Crucq, directeur général de l’agence Brainsonic, qui la qualifie à la fois de « précurseur, génial, ou parfaitement inconscient ». Résultat : une avalanche de vidéos sur TikTok, allant du divertissement innocent à des détournements beaucoup plus problématiques.

Concrètement, cela signifie que chacun peut utiliser l’image et la voix de Tibo InShape pour créer librement du contenu, allant de la parodie à des vidéos plus controversées. En quelques jours, TikTok s’est rempli de contenus illustrant autant l’inventivité des fans que les risques liés à cela. Mathieu Crucq rappelle les limites : « Vous avez dans la communauté des vidéos qui sont parfois drôles et puis parfois franchement racistes, franchement ultra violentes parce que tout le monde peut faire n’importe quoi. »

Tibo InShape devient ainsi la première célébrité française à mettre son caméo à disposition sur Sora. À l’international, des personnalités comme Sam Altman explorent également des démarches similaires, en laissant leur image ou leur voix accessibles via des technologies comparables. Mais là, la démarche peut intriguer tant le contenu incarné par Tibo InShape est l’essence même de sa présence en ligne et de son activité professionnelle. Arrivera-t-on à terme à distinguer les vrais contenus de créateurs des faux ?