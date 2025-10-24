Tibo InShape laisse sa communauté jouer avec son image avec Sora2

Par Myléna T. le 24/10/2025 - Agence : Brainsonic

Temps de lecture : 2 min

Deepfake, mais volontairement.

Le YouTuber le plus suivi de France, Tibo InShape, vient de franchir un cap inédit dans l’univers de la création numérique. Sur la plateforme Sora 2, il a ouvert et mis à disposition son caméo (un double 3D ultra-réaliste de son visage et de sa voix) à l’ensemble des utilisateurs de Sora. Une démarche inédite en France, repérée par Mathieu Crucq, directeur général de l’agence Brainsonic, qui la qualifie à la fois de « précurseur, génial, ou parfaitement inconscient ». Résultat : une avalanche de vidéos sur TikTok, allant du divertissement innocent à des détournements beaucoup plus problématiques.

Concrètement, cela signifie que chacun peut utiliser l’image et la voix de Tibo InShape pour créer librement du contenu, allant de la parodie à des vidéos plus controversées. En quelques jours, TikTok s’est rempli de contenus illustrant autant l’inventivité des fans que les risques liés à cela. Mathieu Crucq rappelle les limites : « Vous avez dans la communauté des vidéos qui sont parfois drôles et puis parfois franchement racistes, franchement ultra violentes parce que tout le monde peut faire n’importe quoi. »

Tibo InShape devient ainsi la première célébrité française à mettre son caméo à disposition sur Sora. À l’international, des personnalités comme Sam Altman explorent également des démarches similaires, en laissant leur image ou leur voix accessibles via des technologies comparables. Mais là, la démarche peut intriguer tant le contenu incarné par Tibo InShape est l’essence même de sa présence en ligne et de son activité professionnelle. Arrivera-t-on à terme à distinguer les vrais contenus de créateurs des faux ?

@g7_stormy_chf

#fyp #viraltiktok #tiboinshape #ia

♬ son original – GS6–_–sT○rMyFV!
@chillclipos

#tacos #tiboinshape #humour #ia #pourtoi

♬ son original – DroleD’ia
@visi0n.12

#tiboinshape

♬ son original – Vision 12
@hard.ia8

REND LES BIJOUX 😡😡#tiboinshape #louvre #bijoux #vol #napoleon

♬ son original – HARD IA
@visi0n.12

Merci Tibo je danse mieux maintenant #tiboinshape

♬ son original – Vision 12
@clip_._yt

@Tibo InShape ??? #pourtoi #pourtoii #tiboinshape #humournoir #yt

♬ son original – clip 10k trend
@mzxt65

@Tibo InShape se convertit au judaisme #tiboinshape #ia #sora #viral #fyp

♬ son original – MZXT
@visi0n.12

Grave musclé tiboinshape

♬ son original – Vision 12

Tags

Catégories

Crédits

  • Influenceur : Tibo In Shape
  • Pays : France
  • Diffusion : Octobre 2025

Recommandé pour vous

L’IA, le baiser de la mort ?

L’IA, le baiser de la mort ?

Agences

L’Everest puis l’Atlantique : Inoxtag, nouveau visage du dépassement de soi sponsorisé

L’Everest puis l’Atlantique : Inoxtag, nouveau visage du dépassement de soi sponsorisé

Influence

Délichoc contre Anyme : ce que cette affaire révèle du marketing d’influence

Délichoc contre Anyme : ce que cette affaire révèle du marketing d’influence

Influence

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : Brainsonic

Scan booksponsorisé

Babel acquiert ici Barbès

Babel acquiert ici Barbès

Agence : Babel

Scan Booksponsorisé

Mont Blanc Héritage : la nostalgie a (encore) bon goût

Mont Blanc Héritage : la nostalgie a (encore) bon goût

Agence : Orès Collective

Scan Booksponsorisé

St Johns (Isoskèle) sort les crocs et séduit Cegid

St Johns (Isoskèle) sort les crocs et séduit Cegid

Agence : Isoskèle

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Caisse d’Epargne « vraiment » utile aux jeunes - Altmann+Partners

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Genybet fait triompher les parieurs au qatar Prix de l’Arc de Triomphe - Change

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Programme de fidélité Fix ALL MAX - SOUDAL - Caribou

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Lacoste x Djokovic : From a Crocodile to the Goat - BETC

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Avec Houra.fr, la corvée des courses, c'est fini ! - Extreme

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant