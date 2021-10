Une équipe russe tourne le premier film dans l’espace

Ils n’ont pas eu la Lune, ils auront le 7e art.

En 2013, au moment de la sortie du film Gravity, un journaliste ébloui par les scènes défiant l’apesanteur, l’espace étant le personnage principal du film, demandait au réalisateur Alfonso Cuarón s’il n’avait pas été trop difficile de l’espace : « Je pense que nous avons, nous tous qui aimons le cinéma, la même question. Quelles ont été les difficultés techniques et physiques d’un tournage dans l’espace ? Était-ce difficile ? Était-ce compliqué de tourner dans l’espace ? Est-ce que le caméraman a eu la tête qui tournait ? Je ne sais pas… », avait-il alors déclaré. Silence gêné dans l’assistance face à cette question candide, avant que le réalisateur n’explique : « Nous avons emmené des caméras sur le vaisseau spatial Soyuz, d’une mission russe. Nous y sommes restés trois mois et demi. Trois mois et demi dans l’espace. J’étais nul à l’entraînement. J’ai toujours été malade. Mais là-haut, pas tellement. »

Alfonso Cuarón a-t-il, sans le vouloir, donné des idées à des cinéastes russes ? L’actrice Yulia Peresild et le réalisateur Klim Shipenko sont revenus sur terre dimanche 17 octobre après 12 jours passés à bord de l’ISS pour le tournage du tout premier film depuis l’espace, The Challenge. C’est le cosmonaute Oleg Novitsky qui les a ramenés sur le plancher des vaches (dans la steppe du Kazakhstan) dans une capsule Soyouz.

Dans un contexte de tensions entre la Russie et les États-Unis, cette première cinématographique à des relents de course aux étoiles. Le film est une collaboration entre l’agence spatiale russe Roscosmos, le diffuseur public Channel One et le studio de cinéma indépendant russe Yellow, Black and White. Une ambition dont l’agence spatiale russe a fait preuve peu après l’annonce d’un projet de tournage à bord de l’ISS avec Tom Cruise​, en partenariat avec la Nasa et la société SpaceX d’Elon Musk.

Lorsque les Russes ont envoyé le premier homme dans l’espace, les États-Unis ont « conquis » la Lune. Quelle réponse va leur donner l’acteur qui réalise lui-même la majorité de ses cascades ?