Alcooliques Anonymes : la sobriété visuelle au service du message

Nombre d’associations font face à des challenges relevés quand il est question pour elles de communiquer, et les Alcooliques Anonymes en font partie. En effet, l’association est, comme son nom l’indique, anonyme. Alors, comment la promouvoir ? Car ce ne sont pas les alcooliques invisibles. Malgré les challenges, une agence a trouvé la solution pour répondre à ce brief inhabituel.

The Raised Eyebrow Society, une agence créative indépendante, a en effet choisi de suivre la volonté de l’association, en retirant les logos de ses visuels, ainsi qu’en n’intégrant pas de lien, de numéro de téléphone ou autre moyen de contact. Pete Cain, co-fondateur et directeur créatif de l’agence, affirme ceci dans une prise de parole pour The Drum : « Nous croyons que le public cible comprendra que les deux A représentent les Alcooliques Anonymes, compte tenu du contexte des messages. AA est la marque, donc ajouter le logo, qui est essentiellement juste deux autres A, semblait superflu. Cela permet également aux affiches de se démarquer, ce qui est une condition préalable pour qu’une affiche soit efficace. »

Et en effet, leur simplicité réussit à ces visuels. Surtout au sein des grandes villes, comme Londres, qui a été plus visée par la campagne que le reste du pays malgré une diffusion nationale au Royaume-Uni. Ces prints sans images, en blanc et bleu, forment comme une oasis… tout comme les Alcooliques Anonymes pour ceux qui ont besoin de leur aide.