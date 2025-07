Destinations dupes : Terres d’Aventure déjoue la surfréquentation

Un été loin des foules.

Pour l’été 2025, Terres d’Aventure lance sa campagne « Destinations Dupes », une initiative qui dépasse la simple promotion touristique pour s’inscrire dans une démarche responsable. L’agence spécialiste du voyage en pleine nature et certifié B Corp depuis 2024, met en avant des itinéraires alternatifs, moins fréquentés et plus durables, visant à répondre à la surfréquentation des sites touristiques classiques. Une action qui s’appuie sur une stratégie claire et pédagogique, invitant les voyageurs à repenser leur manière de partir, tout en s’appuyant sur un phénomène de consommation tendance : les dupes

Les « Destinations Dupes » sont autant d’exemples concrets mis en avant dans cette prise de parole : du parc du Mont-Perdu dans les Pyrénées espagnoles au Cilento, région préservée du sud de l’Italie, en passant par la Mare a Mare, itinéraire confidentiel en Corse. Ces choix illustrent parfaitement l’ambition de Terres d’Aventure : proposer des voyages qui allient accessibilité, authenticité et engagement environnemental. L’agence adopte une communication authentique qui souligne à la fois la richesse des territoires et leur préservation face à la surfréquentation des sites touristiques.

La campagne traduit une volonté de dépasser les codes classiques de la communication touristique. Elle mise sur la transparence et l’éducation, en sensibilisant les publics à l’impact de leurs choix de voyage. Plutôt que de se contenter de vendre des séjours, l’agence propose une réflexion plus large sur le tourisme durable et responsable.

En valorisant ces « destinations dupes », Terres d’Aventure parvient à conjuguer performance commerciale et message engagé. Cette campagne est ainsi un exemple notable de communication adaptée aux attentes actuelles des voyageurs, en quête d’authenticité et de sens. Mais aussi de bons plans. Elle illustre aussi la capacité d’une marque à se positionner comme un acteur conscient et influent dans un secteur en pleine mutation.