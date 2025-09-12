La tournée de Dua Lipa “shot on iPhone 17 Pro”

Filmée sous tous les angles.

Apple joue une nouvelle carte marketing en offrant à Dua Lipa un accès anticipé à l’iPhone 17 Pro et à l’iPhone Air, avant leur mise en vente officielle. La marque américaine a filmé une journée complète de la tournée Radical Optimism de la chanteuse, transformant chaque moment en support de communication, le tout relayé sur le compte Instagram d’Apple 5, quelques jours seulement avant la précommande des appareils. Une opération menée par la légendaire agence dédiée à Apple, TBWA\Media Arts Lab, mêlant contenu digital et affichage.

En donnant un produit inédit à une célébrité internationale, Apple ne se contente pas de tester son matériel : elle amplifie instantanément sa visibilité grâce à la fanbase massive de Dua Lipa (88 millions d’abonnés sur Instagram). Chaque cliché backstage, chaque image sur scène devient un mini-lancement, générant du désir auprès du public. La campagne illustre comment la proximité avec une star peut transformer une simple sortie produit en événement culturel global.

Le choix de capturer la tournée via deux appareils, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone Air, renforce le message technique de la marque. Le public découvre ainsi non seulement le produit, mais aussi ses capacités à travers l’expérience immersive d’une star qu’il suit déjà. Le double focus produit permet de multiplier les angles de vue et d’augmenter l’engagement des fans, qui partagent, commentent et s’approprient le contenu.

Au-delà de la promotion classique, cette approche pose la question de l’influence des célébrités sur les lancements de produits. En donnant l’anticipation et l’exclusivité à une personnalité suivie par des millions de personnes, la marque capitalise sur l’effet de réseau et la viralité, tout en créant un lien émotionnel avec les consommateurs avant même que le produit soit disponible en boutique. Apple transforme ainsi un lancement commercial en expérience partagée, étendant la portée de son marketing à l’échelle mondiale.