Apple stabilise Parkinson avec TBWA et l’iPhone 16

Par Iris M. le 22/08/2025

Temps de lecture : 2 min

L’accessibilité en récit d’émotions universelles.

Apple poursuit son exploration de l’accessibilité comme axe créatif et stratégique. La marque à la pomme vient de dévoiler “No Frame Missed”, un court-métrage conçu avec TBWA\Media Arts Lab, qui met en avant le rôle du mode Action de l’iPhone 16 Pro auprès de personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Réalisé par Renato Amoroso, le film donne la parole à quatre patients, qui découvrent ou redécouvrent la possibilité de filmer des moments intimes malgré les tremblements liés à leur maladie.

Au-delà de la stabilisation vidéo, la campagne rappelle l’existence d’autres outils intégrés à l’écosystème Apple, comme Voice Control, Touch Accommodations ou l’app Santé avec la fonctionnalité Medications. L’ensemble illustre une même philosophie : faire de l’iPhone un outil d’autonomie pour des millions d’utilisateurs confrontés à des troubles moteurs.

Cette démarche n’est pas isolée. L’an dernier, Apple avait déjà mis en avant la compatibilité des AirPods Pro 2 avec les aides auditives, lors d’une campagne diffusée autour de la Journée mondiale des personnes handicapées. En multipliant ces prises de parole, la marque consolide un positionnement où innovation produit et responsabilité sociétale se rejoignent.

Dans un marché du smartphone en stagnation, où les performances techniques ne suffisent plus à convaincre, Apple se distingue en valorisant des usages humains. Ces campagnes renforcent sa capacité à toucher non seulement les publics concernés par l’accessibilité, mais aussi un grand public sensibilisé à l’inclusion et au “tech for good”.

Reste une question : jusqu’où l’accessibilité peut-elle être un argument marketing pour des produits premium ? L’iPhone 16 Pro, vitrine technologique d’Apple, demeure un appareil dont le prix reste inaccessible à une partie des publics directement concernés. La campagne illustre donc autant un geste d’inclusion qu’un paradoxe commercial, où l’innovation inclusive s’adresse d’abord à ceux qui peuvent se l’offrir.

Crédits

  • Annonceur : Apple
  • Agence : TBWA Media Arts Lab
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

