Céréales ou croquettes ? Chat ou chien ? Cette marque dévoile une masterclass social media en 39 slides

Surreal clarifie son image avec Edgard & Cooper.

Vous est-il déjà arrivé de tomber sur un post sponsorisé, y voir des chats, vous rappeler que vous n’en avez pas et d’enfin le “skipper” après un dernier regard attendri ? Si oui, vous êtes peut-être passé à côté de Surreal. Cette marque de céréales healthy a fait un constat : les performances de ses posts décollent quand ceux-ci comprennent des photos de chats.

Seul bémol, à force de voir des chats, les internautes ont fini par croire qu’il s’agissait là d’une marque de nourriture pour chats. Sauf qu’il s’agit de céréales protéinées et peu sucrées, et si elles sont bonnes pour les humains, elles ne le sont pas pour les chats. Mais chaque problème à sa solution, et la marque en a trouvé une qui pourrait vous surprendre.

À force d’être prise pour ce qu’elle n’est pas, Surreal s’allie avec un partenaire inédit : Edgard & Cooper, une vraie marque de nourriture pour chats et chiens. L’idée : c’est en montrant de la nourriture pour chats que les consommateurs vont comprendre que Surreal va enfin correctement se positionner sur son marché céréalier. Et tout cela à travers un post social media en 39 slides, le lieu de la confusion.