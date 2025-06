Le Syndicat des Régies Publishers dévoile son manifesto

Simplifier l’achat média et mieux valoriser les marques publishers.

Le Syndicat des Régies Publishers (SRP) a dévoilé ce mercredi 25 juin 2025 son manifesto, un document qui vise à rendre l’achat média plus simple et plus efficace. Ce syndicat créé en 2021 regroupe 20 régies françaises, représentant la presse magazine, quotidienne nationale et régionale, et hebdomadaire. Le SRP souhaite répondre à un constat partagé : dans un marché publicitaire toujours plus fragmenté et difficile à mesurer, il est nécessaire de simplifier l’accès aux inventaires print, digital et social media.

Le manifesto est un véritable engagement collectif des régies à améliorer le parcours d’achat média, en proposant des solutions plus fluides et moins complexes pour les agences et les annonceurs. Parmi les axes prioritaires, on trouve la simplification des accès aux environnements presse, la mise en place d’outils unifiés, des formats standardisés et un langage commun. L’idée est aussi de permettre des activations publicitaires complètes, qui couvrent toutes les étapes du parcours client, de la notoriété à la conversion.

Au-delà de la simplification technique, le SRP met en avant la valeur propre des marques média. Comme le souligne Philipp Schmidt (Prisma Media), son président depuis mars 2025, “ce Manifesto reflète notre volonté collective de transformer l’expérience des acheteurs en agence, en simplifiant l’accès à l’ensemble des inventaires des marques Publishers…”. Il rappelle également que la presse est “un média essentiel”, fondé sur la confiance et porté par un journalisme professionnel, qui crée des “points de confiance” avec les audiences. Ce lien unique, selon lui, est un atout majeur pour les annonceurs.

Le SRP propose ainsi une feuille de route claire autour de trois grands axes : la simplification pour fluidifier l’achat média sans sacrifier la richesse éditoriale, l’engagement, pour soutenir un écosystème publicitaire plus respectueux des valeurs sociétales et environnementales, et la communication pour rendre plus visible et compréhensible la transformation des régies auprès des agences et annonceurs.

Ce manifesto marque la volonté des régies presse de se moderniser et de s’adapter aux attentes du marché, tout en valorisant leur singularité. Un pari sur une offre unifiée et responsable, qui entend faciliter la vie des acheteurs média et renforcer la confiance des marques dans leurs supports.