Sophie Turner fond pour le Hugo Spritz de St-Germain

Summer is coming.

Après des mois de mauvais temps, la chaleur et le soleil pointent finalement le bout de leur nez. Les apéritifs en terrasse sont de retour et c’est l’occasion parfaite pour siroter des petits verres de Spritz, avec modération bien sûr. En tout cas, c’est l’exemple que nous donne l’actrice Sophie Turner dans la nouvelle campagne de St-Germain.

Sous le soleil de la Côte d’Azur, on retrouve l’interprète de Sansa Stark (Game of Thrones) bien déterminée à trouver un moyen de se rafraîchir. Particulièrement précise, Sophie Turner sait exactement ce qu’elle souhaite : vous savez, ce breuvage frais et décontracté… bien sûr, un St-Germain Hugo Spritz.

À l’image de la boisson, la campagne se veut fraîche et pétillante de par ses couleurs acidulées ou la tension qui règne entre l’actrice et un innocent barman. Entre élégance à l’anglaise et classe du sud de la France, cette campagne est le cocktail parfait pour débuter l’été.