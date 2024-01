Votre pouce “scroll” 3 marathons par an : Saucony lance l’alerte 

Marathumb, l’app qui vous fait plus bouger que scroller.

De nos jours, une personne lambda passe plus de temps à scroller sur son téléphone qu’à pratiquer une activité physique. Saucony dévoile le lancement de « The Marathumb Challenge », une application qui invite les utilisateurs à troquer leur doomscrolling contre des pas concrets. Le nom de cette activation n’a pas été choisi au hasard : en moyenne, chaque individu parcourt l’équivalent de trois marathons par an sur son téléphone, soit 126 km.

Conscient de l’impact de la technologie sur notre propension à profiter de la nature, l’équipementier sportif s’associe à HarrisX pour encourager plus de mouvement au quotidien. L’application mesure le temps passé à scroller, le comparant au nombre de pas effectués, et lance des défis hebdomadaires offrant des récompenses aux participants surpassant la distance de défilement de leur feed sur smartphone.

« The Marathumb Challenge » est accessible gratuitement sur l’App Store et Google Play. Les participants peuvent suivre leurs progrès, partager leurs réussites sur les réseaux sociaux, et motiver leurs proches en identifiant Saucony. Cette initiative démontre la conviction de la marque que le mouvement peut véritablement changer les choses, renforçant ainsi son appel pour une vie équilibrée entre temps d’écran et activité physique.