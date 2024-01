Les consommateurs plébiscitent moins de packaging pour leurs achats e-commerce

L'équilibre entre protection et éco-responsabilité.

La pandémie du covid, qui n’est maintenant presque plus qu’un mauvais souvenir, a laissé la plupart d’entre nous avec des habitudes dont il est maintenant difficile de se défaire. Selon des chiffres de France Info, nous avons passé près de 130 jours sous confinement depuis mars 2020 en France (heureusement pas tous d’affilée, ouf !), les magasins non essentiels ont été fermés, eux, pendant 148 jours (oui, on parle bien de nos magasins de vêtements, de papeterie, de tech…), et les restrictions sont allées jusqu’à 431 jours pour les discothèques. Après près de trois années tout au plus inhabituelles, notre vie normale aura pris un certain temps à nous paraître, de facto, normale ; mais nous avons maintenant pratiquement tous retrouvé un rythme ressemblant à celui que nous connaissions en 2019 et début 2020. Pour autant, il peut être difficile de se réhabituer à ce que notre vie se trouve à nouveau à l’extérieur de chez nous, avec tout ce que cela implique pour ceux qui sont devenus fans de livraisons pendant cette période…

Oui, maintenant, vous ne serez plus toujours chez vous pour récupérer vos colis. Pour autant, la plupart ne rentreront pas dans votre boîte aux lettres, et pour cause ; celle-ci varie en d’une boîte à l’autre, tout comme tous les colis ne font pas la même taille. Et c’est justement le débat soulevé par le rapport Packaging 2023 de DeliveryX ; en matière de colis et de protection, qu’est-ce qui est excessif ?

Vous avez probablement déjà reçu un colis aux couches internes faramineuses, tout ça pour protéger un produit unique, au point ou cela peut en être ridicule. Or, selon une enquête auprès des consommateurs (toi, plus moi, plus tous ceux qui sont seuls – oups, Grégoire a pris le dessus pendant une seconde), 62 % d’entre eux éviteraient de recommander auprès d’un magasin en ligne qui enverrait des paquets aux couches intérieures trop garnies. Quant aux colis tout simplement trop gros, ils sont 67 % à annoncer qu’ils ne recommanderaient pas si leur colis est oversize – de quoi perdre des clients de manière somme toute assez bête.

Certains placent voient également l’aspect éco-friendly du packaging de leur commande comme un aspect important de leur expérience consommateur.

Mais les souhaits des consommateurs ne sont pas le seul élément à prendre en compte lorsque vous vous demandez si cela vaut la peine pour votre marque de se pencher sur le packaging de vos colis. En effet, le fait de réduire leur taille autant que possible vous permettra dans de nombreuses situations de laisser vos colis dans les meilleures conditions possibles, c’est-à-dire la boîte aux lettres du consommateur en question. Vous êtes vous-même un consommateur ; impossible que cela ne vous agace pas de manquer la livraison de votre colis et de devoir aller le chercher en point relais simplement, car un packaging excessif l’a empêché de rentrer dans votre boîte aux lettres pourtant parfaitement opérationnelle.

Le click & collect est certes une alternative, mais pourquoi s’en satisfaire quand votre boîte aux lettres ferait très bien l’affaire ? Si Origin Coffee a su, au bout d’un projet de six mois, créer un packaging désigné pour rentrer dans toutes les boîtes aux lettres des environs, rien n’empêche d’autres marques de suivre dans cette voie. D’autant plus qu’avec la recrudescence des vols de colis, en tout cas au Royaume-Uni, cela ne donne guère envie de laisser les colis de vos clients à la portée de tous.