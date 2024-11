L'autoproclamée région la plus splendide de France.

La région Grand Est frappe fort avec une vidéo pleine d’humour intitulée « Mais Quiiiii ?! », imaginée pour valoriser ses multiples atouts. L’objectif : casser les clichés et séduire un public jeune en quête d’une région dynamique où vivre, travailler et s’épanouir. Cette campagne repose sur une production originale et un ton volontairement décalé, dans un style qui n’est pas sans rappeler les tendances virales des réseaux sociaux.

La vidéo met en scène des personnages hauts en couleur, guidés par une interrogation intrigante : « Mais quiiii peut bien choisir le Grand Est ? ». Un storytelling rythmé et des visuels percutants répondent à cette question en présentant les talents, les paysages, et les opportunités professionnelles de cette région. Moderne, cette campagne vise à dépoussiérer l’image du Grand Est pour séduire les jeunes actifs et les entrepreneurs, le tout accompagné d’une voix aux sonorités d’Orelsan ou de Philippe Katerine.

Une campagne qui prouve que les territoires savent, eux aussi, maîtriser les codes du digital pour marquer les esprits. Alors, qui va envisager un déménagement ?