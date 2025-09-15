Ask Ralph : le personal shopper virtuel de Ralph Lauren

L’IA entre dans la cabine.

Le 9 septembre dernier, Ralph Lauren a présenté « Ask Ralph », une nouvelle expérience d’achat intégrée à son application mobile. Développé en collaboration avec Microsoft via Azure OpenAI, l’outil propose aux consommateurs américains un personal shopper virtuel capable de générer des tenues complètes à partir de simples requêtes. L’ambition : reproduire, sur l’application, l’expérience d’un échange avec un styliste en boutique.

Concrètement, Ask Ralph repose sur une intelligence artificielle conversationnelle capable de comprendre des demandes formulées en langage naturel et de les traduire en propositions de looks complets, visuels et personnalisés. L’assistant répond par des visuels de looks entiers, personnalisables selon les préférences de l’utilisateur et directement achetables dans l’application. L’expérience ne se limite pas à la suggestion : l’outil permet aussi d’ajouter au panier une pièce spécifique ou la tenue complète.

Cette innovation s’inscrit dans une continuité pour Ralph Lauren. « Il y a vingt-cinq ans, nous nous sommes associés à Microsoft pour lancer l’une des premières plateformes de e-commerce de l’industrie de la mode, et aujourd’hui, nous redéfinissons une nouvelle fois l’expérience d’achat pour la prochaine génération », rappelle David Lauren, Chief Branding and Innovation Officer. La marque américaine revendique une tradition d’expérimentations technologiques avec toujours la même finalité : enrichir l’expérience client et renforcer l’identité cinématographique de son univers.

Pour Microsoft, ce partenariat illustre également le rôle de l’IA dans l’évolution des usages. « L’intelligence artificielle transforme la manière dont les consommateurs s’inspirent, s’informent et achètent auprès des marques de mode à travers le monde », souligne Shelley Bransten, Corporate Vice President of Global Industry Solutions. Microsoft présente cette collaboration comme l’alliance de son IA générative Azure OpenAI et de l’univers Ralph Lauren, donnant naissance à une nouvelle forme de commerce conversationnel.

Ask Ralph sera dans un premier temps déployé uniquement sur le marché américain, mais devrait être enrichi de nouvelles fonctionnalités et étendu à d’autres marques du groupe ainsi qu’à d’autres régions du monde. Selon Ralph Lauren, l’outil est pensé comme un service évolutif qui s’adaptera aux pratiques réelles des utilisateurs afin de proposer des expériences toujours plus personnalisées.

Reste la question de l’acceptation de l’IA dans la mode. Si de nombreux consommateurs restent encore sceptiques face à ce type d’outils, Ralph Lauren prévoit de faire évoluer Ask Ralph en fonction de l’usage réel des utilisateurs. Le lancement constitue ainsi un test grandeur nature pour mesurer si un assistant conversationnel peut réellement enrichir l’expérience client et s’imposer comme un outil dans le prêt-à-porter.