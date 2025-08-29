Ce braquage de vélos est-il un coup de com’ réussi ?

Quand le spectacle prend le guidon du marketing.

La jeune marque australienne Flight Risk, spécialisée dans les vélos électriques connectés, a mis en scène un « braquage » spectaculaire pour présenter ses modèles équipés d’un suivi GPS. Des images de vidéosurveillance diffusées en ligne montraient la disparition d’un lot de e-bikes, alimentant rumeurs et commentaires. Le scénario s’est révélé être une campagne orchestrée par l’agence Pool Party, avec le combattant UFC Tai Tuivasa en invité surprise.

L’opération culmine dans une vidéo digne d’un film de casse, où les vélos « volés » sont suivis à la trace grâce à l’application Flight Risk. Celle-ci permet un suivi GPS et 4G en temps réel, la gestion à distance (verrouillage, contrôle moteur, phares), ainsi que l’analyse de trajets et de batterie. Bref, une vitrine technologique emballée dans un récit de polar.

Mais derrière la mise en scène, une question demeure : un tel coup de communication permet-il réellement d’installer une nouvelle marque dans un marché saturé ? Car si l’opération a su faire parler d’elle sur les réseaux sociaux et dans la presse locale, rien ne dit encore que cette exposition se traduira en ventes. Le risque de l’éphémère guette toujours les campagnes trop spectaculaires.

Le vrai tour de force ici est ailleurs : Pool Party a réussi à transformer une fonctionnalité technologique assez classique — le suivi GPS — en une intrigue de cinéma. Un emballage narratif qui a fait mouche médiatiquement, mais dont l’efficacité commerciale reste à prouver. Car comme souvent dans ce type de campagne, il y a un risque : que l’histoire soit plus mémorable que le produit.

En somme, Flight Risk a prouvé qu’elle savait pédaler fort côté communication. Reste à voir si ses vélos, eux, trouveront preneurs une fois le rideau tombé sur ce braquage fictif. À Flight Risk d’entretenir sa nouvelle notoriété avec toute la panoplie des outils marketing à sa disposition, des plus conventionnels aux plus novateurs.