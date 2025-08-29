Ce braquage de vélos est-il un coup de com’ réussi ?

Par Iris M. le 29/08/2025

Temps de lecture : 2 min

Quand le spectacle prend le guidon du marketing.

La jeune marque australienne Flight Risk, spécialisée dans les vélos électriques connectés, a mis en scène un « braquage » spectaculaire pour présenter ses modèles équipés d’un suivi GPS. Des images de vidéosurveillance diffusées en ligne montraient la disparition d’un lot de e-bikes, alimentant rumeurs et commentaires. Le scénario s’est révélé être une campagne orchestrée par l’agence Pool Party, avec le combattant UFC Tai Tuivasa en invité surprise.

L’opération culmine dans une vidéo digne d’un film de casse, où les vélos « volés » sont suivis à la trace grâce à l’application Flight Risk. Celle-ci permet un suivi GPS et 4G en temps réel, la gestion à distance (verrouillage, contrôle moteur, phares), ainsi que l’analyse de trajets et de batterie. Bref, une vitrine technologique emballée dans un récit de polar.

Mais derrière la mise en scène, une question demeure : un tel coup de communication permet-il réellement d’installer une nouvelle marque dans un marché saturé ? Car si l’opération a su faire parler d’elle sur les réseaux sociaux et dans la presse locale, rien ne dit encore que cette exposition se traduira en ventes. Le risque de l’éphémère guette toujours les campagnes trop spectaculaires.

Le vrai tour de force ici est ailleurs : Pool Party a réussi à transformer une fonctionnalité technologique assez classique — le suivi GPS — en une intrigue de cinéma. Un emballage narratif qui a fait mouche médiatiquement, mais dont l’efficacité commerciale reste à prouver. Car comme souvent dans ce type de campagne, il y a un risque : que l’histoire soit plus mémorable que le produit.

En somme, Flight Risk a prouvé qu’elle savait pédaler fort côté communication. Reste à voir si ses vélos, eux, trouveront preneurs une fois le rideau tombé sur ce braquage fictif. À Flight Risk d’entretenir sa nouvelle notoriété avec toute la panoplie des outils marketing à sa disposition, des plus conventionnels aux plus novateurs.

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Flight Risk
  • Agence : Pool Party
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : dps

Scan booksponsorisé

Bioderma lance une campagne 360° pour sa protection solaire détox

Bioderma lance une campagne 360° pour sa protection solaire détox

Agence : CHANGE

Scan Booksponsorisé

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Agence : Brainsonic

Scan Booksponsorisé

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Agence : dps

Scan Booksponsorisé

Monoprix remet du peps dans les rayons

Monoprix remet du peps dans les rayons

Agence : The Good Company

Scan Booksponsorisé

Un nouveau trio à la tête de la Direction de Création de Artefact 3000

Un nouveau trio à la tête de la Direction de Création de Artefact 3000

Agence : Artefact 3000

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant