Le Centre Pompidou change d’identité visuelle

Par Myléna T. le 12/09/2025

Temps de lecture : 1 min

Tuyaux, logo et nouvelles lettres.

Le Centre Pompidou dévoile une nouvelle identité visuelle imaginée par le studio de création Zoo. Cette campagne de transformation, déployée sur l’ensemble des supports du Centre, accompagne l’annonce de la fermeture prochaine du site historique pour rénovation pendant cinq ans ainsi que le lancement du programme Constellation.

Zoo s’est vu confier la tâche de réinventer le langage graphique du Centre. L’agence a développé une typographie exclusive, renouant ainsi avec une tradition interrompue en 2000. Le projet revendique un lien direct avec l’architecture emblématique du bâtiment parisien, et s’inspire de son rythme mécanique, de la forme de ses tuyaux et de la célèbre “chenille” qui traverse sa façade.

« Nous réinventons notre langage visuel, en capitalisant sur notre histoire, notre architecture iconique et notre logo emblématique », explique le Centre. Cette nouvelle écriture typographique se veut la traduction formelle de l’esprit Pompidou : un mélange de rigueur architecturale et de liberté créative.

Avec cette refonte, “Beaubourg” prépare autant sa communication future que son repositionnement symbolique. Une manière de souligner que même en période de fermeture physique, l’institution entend rester bien visible, y compris à travers ses propres lettres.

Crédits

  • Organisme : Centre Pompidou
  • Pays : France
  • Diffusion : Septembre 2025

