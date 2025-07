Les podcasts vidéo : une nouvelle tendance qui séduit de plus en plus

Un format qui se regarde désormais plus qu’il ne s’écoute.

Le podcast n’est plus seulement une affaire de voix et d’écoute. Depuis quelques années, un nouveau format est en train de s’imposer : le podcast vidéo. Cette tendance, maintenant bien installée, transforme la manière dont les contenus sont consommés et produits. Dorénavant, regarder un podcast est presque aussi courant que d’écouter de la musique, avec des plateformes comme YouTube et Spotify qui jouent un rôle clé dans cette mutation.

YouTube, par exemple, annonce qu’un milliard de personnes regardent chaque mois des podcasts sur sa plateforme. De son côté, Spotify révèle que la consommation de podcasts vidéo a quasiment doublé en France en un an, tandis que le nombre de créateurs publiant des vidéos a augmenté de 80 %. Ces chiffres montrent que la vidéo n’est pas une simple option, mais un levier majeur de croissance pour le podcasting.

Cette montée en puissance s’explique en partie par la nature même du format vidéo. Contrairement au podcast audio, qui se consomme souvent en mobilité ou en fond sonore, la version vidéo invite à une expérience plus immersive et crée une proximité entre l’animateur et le spectateur.

Par ailleurs (et surtout), la vidéo ouvre de nouvelles perspectives économiques pour les créateurs et les plateformes : le format visuel permet d’intégrer des publicités plus visibles et engageantes, ce qui représente un levier important de revenus. Selon Podscribe, dans les campagnes publicitaires diffusées à la fois en audio et en vidéo, 68 % des impressions proviennent du volet vidéo, soulignant son poids croissant. Cette réalité pousse certains producteurs à privilégier la vidéo pour maximiser leur monétisation. Toutefois, tous les acteurs ne suivent pas la même logique : Spotify, par exemple, a choisi de limiter la publicité vidéo pour ses abonnés premium aux États-Unis, afin de préserver une expérience sans interruption. À l’inverse, des groupes comme SiriusXM (opérateur américain de radio numérique par satellite) misent pleinement sur la vidéo pour capter davantage de revenus publicitaires.

Le podcast vidéo redéfinit les codes d’un média en pleine expansion. Il ne remplace pas totalement l’audio, mais vient enrichir l’offre en proposant un format hybride qui répond aux attentes d’une audience toujours plus connectée et polyvalente. Dans ce contexte, les créateurs, plateformes et annonceurs doivent s’adapter pour tirer parti de cette évolution et capter une audience en quête de contenu à la fois visuel et sonore.