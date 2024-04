Le rachat de HubSpot par Google va-t-il changer le CRM pour de bon ?

Un nouvel épisode du podcast Déclick de Jérémy Lacoste.

Google pourrait racheter la solution de CRM Hubspot, mais concrètement, qu’est-ce que cela changerait pour le marché ? Et si Google devenait un leader en la matière de la gestion des données clients, lui qui traite surtout des données anonymes ? Jérémy Lacoste, consultant SEA et head of acquisition, analytics & CRM marketing de Meilleurtaux, en dit davantage dans son podcast Déclick, qui sort tous les week-ends pour vous éclairer sur l’actualité Google Ads, mais pas que.

Voici le programme :

1 – Une histoire de croissance externe ?

Avec un peu plus de 250 acquisitions à son actif, Google reste l’un des GAFAM qui fait le moins de croissance externe. Pourtant, quelques-uns de ses derniers rachats ont été rudement bien senti.

Rachat d’Urchin Software qui devient Google Analytics en 2008 et permet à Google de dominer l’ensemble du marché de la collecte web. En 2014, idem avec Firebase sur le volet applicatif.

Rachat de Doubleclick en 2007 permettant à Google de s’outiller sur la partie adverser et publicité affiniaires. 10 ans après, cette technologie irrigue DV 360, SA 360 et Ad Manager 360.

Rachat de Youtube, Waze, Android avant 2010. Des leaders désormais dans leur verticale.

2 – Une réponse à la fin des cookies tiers ?

Modèle MMM, analyse prédictive, server to server ou encore réconciliation offline et online… Les alternatives sont connues et naturellement le branchement de flux entre le CRM et les outils publicitaires restent un must.

Avec Hubspot déjà présent dans l’écosystème Google depuis 10 ans, les imports de conversions offline ou le suivi de ces conversions sont/seront facilités.

3 – Une orchestration 360 ?

Tentative ratée avec Google + sur les réseaux sociaux ; et approche limitée sur le volet CRM avec un accord monde avec Salesforce en 2015… Résultat, Google n’a jamais vraiment réussi à aller concurrencer les gros éditeurs sur de la donnée identifiée.

En acquérant potentiellement Hubspot, Google pourra mettre à disposition les uses cases suivantes : partage d’audiences en exclusion ou ciblages ; création de scoring; personnalisation de l’expérience publicitaire ; partage des valeurs de conversions… et inversement enrichir le CRM des signaux Google.

4 – Pourquoi ce serait pertinent pour Google ?

Avec ce rachat hypothétique, Google serait le premier acteur à proposer une suite marketing full stack 100 % intégrée alliant les audiences anonymes et connues. Un positionnement stratégique très pertinent pour aller gagner des parts de marché et répondre enfin aux attentes des annonceurs sur une animation cross-canal.

Google Cloud Platform + Google Marketing Plateomr + Hubspot = Une CDP XXL.