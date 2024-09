La Paris Retail Week importe le NRF Retail’s Big Show en Europe 

Disparaitre pour mieux renaitre.

La Paris Retail Week se transforme et devient NRF Retail’s Big Show Europe dès 2025. Cet événement d’envergure, fruit de la collaboration entre la National Retail Federation (NRF) et Comexposium (organisateur de la Paris Retail Week) se tiendra du 16 au 18 septembre 2025 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Il réunira des milliers de professionnels du retail et de partenaires commerciaux de toute l’Europe, marquant un tournant pour le rendez-vous parisien.

« NRF est fier d’étendre son influence en Europe, après New York et Singapour », a déclaré Matthew Shay, CEO de la NRF dans un communiqué de presse. Avec plus de 110 ans d’expérience, l’organisation entend apporter à Paris le même esprit d’innovation qui a fait la renommée internationale de son salon américain. L’objectif : aider les retailers à anticiper les nouvelles attentes des consommateurs et à s’adapter aux transformations du marché.

Laurent Noel, directeur général division network chez Comexposium, souligne que ce partenariat avec la NRF permettra de faire évoluer Paris Retail Week (dont l’édition 2024 a débuté aujourd’hui) vers un événement d’envergure européenne. Avec des conférences inédites et des innovations provenant de toute l’Europe, Retail’s Big Show Europe promet de devenir l’un des rendez-vous les plus attendus pour les acteurs du retail omnicanal.