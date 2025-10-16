La rédac’ parfaite de Nike pour le marathon de Chicago

Par Myléna T. le 16/10/2025

Temps de lecture : 1 min

Le pire et le meilleur des coachs ?

Pour le marathon de Chicago 2025, Nike a opté pour une approche limpide pour motiver les coureurs. La marque a investi la ville avec des panneaux d’affichage et des écrans numériques aux couleurs rouge et noire, signés d’un simple “RUN” et de son logo, et placés tout au long du parcours. L’objectif : s’adresser directement aux marathoniens dans leur effort, en mettant en avant la douleur, l’endurance et la persévérance nécessaires pour parcourir 42 km, sans chercher à promouvoir un produit.

Les messages sont courts, directs et volontairement provocateurs :  « Demande pardon à tes jambes, pas leur permission. », « Facile n’existe pas.. » ou encore « Cours comme si des milliers de personnes te regardaient. » et « Quoi que tu fasses, continue. Encore 35 km. ». La campagne transforme ainsi chaque panneau en un coach, utilisant l’humour et la provocation pour encourager, tout en établissant un lien immédiat avec les coureurs.

En se concentrant sur l’expérience vécue plutôt que sur un produit, la marque crée une complicité avec son public, transformant ainsi un support traditionnel en un outil d’engagement communautaire.

Crédits

  • Annonceur : Nike
  • Pays : États-Unis
  • Diffusion : Octobre 2025

