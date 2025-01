Les places vides : le cri d’alarme du sport inclusif

Le sport laissait-il encore trop de personnes sur le banc ?

2024 a marqué une année exceptionnelle pour le sport en France. Entre l’Euro 2024 (en Allemagne), les Internationaux de France, le Tour de France, et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, les événements sportifs se sont succédé, offrant des moments de communion et de célébration. Pourtant, derrière ces festivités, une autre réalité émerge : celle de ceux qui ont dû abandonner leur passion sportive face à des discriminations ou des violences.

La Fondation pour le Sport Inclusif dévoile une campagne percutante portée par cinq visuels évocateurs dont l’objectif est de dénoncer les obstacles qui poussent de nombreuses personnes à abandonner leur passion du sport, « des réalités invisibles ou trop peu visibles » : violences sexuelles et sexistes dans les stades, homophobie, racisme, précarité sociale, mais aussi handicap. Les visuels mettent en scène des places vides, un symbole fort pour représenter ces rêves brisés.

La signature de la campagne, « Le sport unit. Il exclut aussi. », souligne le paradoxe d’un univers qui prône des valeurs d’unité, mais qui peut également générer exclusion et souffrance. Chaque visuel interpelle en exposant des histoires invisibles de ceux qui ont été contraints d’abandonner leur pratique à cause de discriminations insurmontables.

Le déploiement de cette campagne pensée par l’agence Night Session est prévu pour le premier trimestre 2025, avec une présence nationale en affichage, presse, digital et réseaux sociaux. Le hashtag #LesPlacesVides accompagne cette initiative, permettant à chacun de relayer ces messages et de participer à un mouvement collectif de sensibilisation.

Avec cette campagne, la Fondation espère provoquer une prise de conscience et rappeler que le sport, s’il unit, doit aussi s’ouvrir à tous.