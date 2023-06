Downsizing.

La taille n’est pas un obstacle lorsque l’on possède un esprit ingénieux et un véhicule aussi compact et rapide que la Volvo EX30. Imaginez-vous, passer de 0 à 100 kilomètres par heure en seulement 3,6 secondes ! Ajoutez à cela l’espace de coffre généreux et l’autonomie puissante, et vous réaliserez enfin que c’est une réalité.

La musique de fin de la pub Volvo EX30 est « Little Things Mean A Lot » de Bettye Swann.

