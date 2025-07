Et si le bricolage n’était pas une corvée ?

Craignez-vous parfois d’avoir perdu votre âme d’enfant ? Si oui, pas d’inquiétude, car Volkswagen vous promet de la retrouver avec son modèle ID.4 100% électrique. Et si celle-ci vous échappe toujours… au moins, vous aurez une voiture qui se vante de sa batterie allant jusqu’à 550 km.

La musique de la pub de la Volkswagen ID.4 100% électrique 2025 semble être un remix non dévoilé. En revanche, on y retrouve des similarités avec les musiques Cornershop de Brimful Of Asha et Norman Cook Mix (Tjinder Singh) ou encore Bad Kids de Black Lips.

La pub de la Volkswagen ID.4 100% électrique 2025