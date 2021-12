Entrez dans le monde des merveilles.

Dévoilée en mai dernier, la nouvelle campagne du bijoutier aux mille et un strass se décline en pastille de 15 secondes pour les fêtes de fin d’année. Swarovski vous fait entrer dans le monde des merveilles où l’enchantement rivalise avec l’émerveillement.

Dans cet univers d’un autre monde, les plus serivores d’entre vous auront reconnu Gwendoline Christie, Brienne dans Game of Thrones, délivrant le plus beau cadeau sur un plateau.

La musique de la pub Swarovski Noël 2021 est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Swarovski Noël 2021

Musique de la pub Swarovski Noël 2021

