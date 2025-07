No pen, but music indeed.

Le nouveau Galaxy Z Fold 7 de Samsung vient de sortir, et avec lui, sa publicité tout en musique et en design. Et alors que beaucoup d’utilisateurs s’interrogent sur l’absence d’un emplacement magnétique auquel accrocher un pen, nous nous interrogeons sur la musique utilisée dans cette publicité.

La musique de la pub Samsung Galaxy Z Fold 7 2025 est Ahead Of Us de Hidden Citizens, MAYLYN et Caroline Darrow.

La pub Samsung Galaxy Z Fold 7 2025

La musique de la pub Samsung – Galaxy Z Fold7 2025