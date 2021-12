My five, my emotions.

Cette collection de parfums Naf Naf Paris apporte une explosion de couleurs et de pep’s dans le quotidien grisonnant d’une jeune femme. Spicy Rose, Magic Fizz, Hello Paradise, Magnetic Kiss ou encore Crazy Drop, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et pour toutes les émotions.

La musique de la pub Naf Naf Paris 2021 « Mes cinq émotions » est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Naf Naf Paris 2021 : « Mes cinq émotions »

Musique de la pub Naf Naf Paris 2021 : « Mes cinq émotions »

