La France qui se réalise

Le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance prend la parole pour promouvoir son plan France Relance (100 Md d’€ d’investissements sur deux ans) , devant aboutir à une France “plus écologique, plus compétitive et plus solidaire.”

Une ambition mise en image dans ce nouveau film de campagne réalisé par Publicis Conseil.

La musique de la pub France Relance 2021 est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub France Relance 2021

Musique de la pub France Relance 2021

