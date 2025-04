5 fruits et légumes par jour…

On sait tous que les fruits et légumes sont les garants de notre bonne santé, pourtant, ceux-ci peuvent s’avérer être un peu… trop, à l’occasion. Pourtant, Interfel semble penser le contraire, et se place en fervent défenseur de ces petits cadeaux de la nature, qui prennent un ton pop dans cette campagne.

La musique de la pub d’Interfel – Les fruits et légumes frais c’est jamais trop est Just Can’t Get Enough de Depeche Mode.

La pub d’Interfel – Les fruits et légumes frais c’est jamais trop

