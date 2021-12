Avec le temps...

L’Institut Curie lance sa campagne annuelle d’appels aux dons dans un film célébrant ses 100 ans d’action face au cancer pour sauver des milliers de vies. Le réalisateur Safy Nebbou porte ainsi un message d’espoir pour tous ceux et celles qui ont eu à traverser cette épreuve.

« L’émotion est ici liée à l’authenticité des protagonistes, la justesse de leurs regards, la sincérité de leurs sentiments, la force des non-dits et la place que cela laisse à l’identification de chacun. L’idée d’Ibrahim Maalouf s’est imposée au-delà de notre amitié, à son engagement humanitaire et sa grande sensibilité d’interprète », précise le réalisateur.

La musique de la pub Institut Marie Curie 2021 est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Institut Marie Curie 2021

Musique de la pub Institut Marie Curie 2021

