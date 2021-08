GEN-X.

IKKS nous fait cadeau d’une nouvelle campagne. Un véritable manifeste 2.0 réalisé par l’agence Jésus & Gabriel. Le cri du coeur d’une nouvelle génération qui n’a plus peur de s’engager pour un futur meilleur.

La génération X est racontée, avec en voix off la chanteuse Lou Doillon, incarnant une parole libre et engagée. Des regards déterminés, des esprits libres, et une marque qui s’engage à leur cotés.

La musique de la pub IKKS 2021 : Nous sommes la GENERATION IKKS est à retrouver après la vidéo qui suit.

Pub IKKS 2021 : Nous sommes la GENERATION IKKS

Musique de la pub IKKS 2021 : Nous sommes la GENERATION IKKS

Publicités