Quelle vie de chien !

Parents d’animaux, vous le savez, votre domicile n’est pas toujours adapté à votre ami à 4 pattes, et il est parfois extrêmement difficile de partir en vacances avec votre lui. Eh bien, avec les hôtels de Hotels.com, ce problème n’en est plus un : leurs hôtels aiment autant les chiens que vous. Et pour des vacances bien méritées, hip hip hip ?

La musique de la pub Hotels.com 2024 – Big Sampson est It’s Such A Pretty World Today, de Nancy Sinatra.

La pub Hotels.com 2024 – Big Sampson

