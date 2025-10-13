Musique de la pub Dacia Hipster 2025

Petit format, grandes ambitions.

Pour le lancement du Dacia Hipster Concept, Publicis Conseil mise sur le spectaculaire et l’immersif. Le film signé Quentin Deronzier transforme un hangar en théâtre où des machines titanesques manipulent avec précision un véhicule minuscule. L’effet ? Une mise en scène où l’infiniment grand sert l’infiniment petit, illustrant avec humour et force la puissance des ambitions de la marque.

Diffusée en Europe dès octobre 2025, la campagne joue sur le contraste visuel pour captiver et surprendre, installant le Hipster Concept dans l’imaginaire collectif avant même son hypothétique commercialisation.

En effet, cette voiture 100 % électrique de 3 mètres seulement pour 4 places, est en attente d’homologation. La Commission européenne se penche sur le tout projet E-car lancé en septembre 2025, inspiré des kei cars japonaises. Le concept : des voitures électriques, légères et de petite taille, à la vitesse limitée, ingénieuses dans leur conception, et à un tarif très abordable pour favoriser l’électrification du parc. Imaginez une Citroën Ami à 4 places, avec 2-3 choses en plus.

La musique de la pub Dacia Hipster 2025 est Getting Started de The Toxic Avenger.

Crédits

  • Annonceur : Dacia
  • Pays : France
  • Diffusion : Octobre 2025

