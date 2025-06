Musique de la pub de Citroën Ami 2025

La voiture de la ville.

Dans un monde où la voiture symbolise trop souvent le statut ou la routine, la Citroën Ami propose une alternative : compacte, électrique et pleine de personnalité, elle réinvente la mobilité du quotidien. Pour dévoiler ce véhicule hors norme et sans permis, la marque casse les codes traditionnels de la publicité automobile avec un film décalé… et haut en couleurs.

La musique de la pub Citroën Ami 2025 explosion de couleur est Tukuntazo de Tokischa X Haraca Kiko x El Cherry Scom.

La pub Citroën – Ami explosion de couleur

La musique de la pub Citroën – Ami explosion de couleur