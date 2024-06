It feels so good to be home.

Il y a certaines choses qu’on ne peut trouver qu’à l’extérieur de chez nous, mais il semblerait qu’une bonne pizza n’en fasse pas partie. Pas tant que Croustipate sera dans les parages pour vous aider dans votre quête de nourriture faite maison, en tout cas. Enfin, si on peut appeler cela du fait maison. Mais au moins, vous n’aurez pas à braver les touristes cet été… si vous réussissez à ignorer votre désir de sauce pimentée.

La musique de la pub Croustipate 2024 – Ma pizzeria à la maison est Rock The Mountain King, de Vyvyan Hope-Scott.

