Ah, c'qu'on est bien quand on est dans son bain !

On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin à la chaîne thermale du Soleil, la première chaîne française d’établissements thermaux et leader du thermalisme avec ses 20 stations réparties sur tout le territoire. Un spot qui donne envie de renaître plus d’une fois.

La musique de la pub Chaîne Thermale du Soleil 2023 est le célèbre Born To Be Alive, de Patrick Hernandez.

La pub Chaîne Thermale du Soleil 2023

