S’il y a bien une chose que nous avons tous en commun avec le reste de l’humanité, c’est notre besoin de s’alimenter. Impossible de s’en passer, et ça, Carrefour en a bien conscience. D’où Act for Food, un programme d’actions concrètes pour la transition alimentaire lancé par le distributeur en 2018, et aujourd’hui relancé en 2024 alors que l’inflation galopante est, a priori, derrière nous.

La musique de la pub Carrefour – Act for food – 2024 est U can still come home de Will Hyde.

La pub Carrefour 2024 : Act for food