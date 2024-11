Le goût de la liberté.

Le sucre est la drogue la plus répandue au monde, mais contrairement à beaucoup d’autres, il est possible de la remplacer. C’est la mission de Canderel, avec ses sucrettes créées à base de sucralose. Et si on en croit la marque, dépasser l’addiction au sucre que nous avons toutes et tous serait la première étape vers la liberté.

La musique de la pub Canderel ‘‘You’re free’’ 2024 est Free, de Ultra Nate.

