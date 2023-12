La toute première pub réservée aux extraterrestres

Une cible encore plus difficile à atteindre que la Gen Z.

MoonPie, une marque américaine connue pour ses énormes en-cas mêlant biscuit, chocolat et guimauve, a récemment lancé une campagne publicitaire hors du commun, visant à atteindre une audience bien au-delà de notre planète. En partenariat avec l’agence Tombras, la bien nommée MoonPie se positionne comme la première marque à viser directement E.T. et ses amis. Cette initiative, digne d’un film de science-fiction, s’inspire d’une audition au Congrès le 26 juillet 2023, où des experts ont attesté de la présence d’aliens sur Terre, suite à la découverte de phénomènes aérospatiaux non identifiés (PAN).

La campagne se distingue par son utilisation de moyens divers, incluant des panneaux publicitaires fixes, mobiles et numériques, des banderoles aériennes et maritimes, et même un spectacle de drones au-dessus de la pyramide du Soleil à Teotihuacán, au Mexique. Les signes, conçus pour être compréhensibles uniquement par des extraterrestres, ont été placés stratégiquement dans des lieux réputés pour leurs observations de PAN, tels que Times Square, Washington DC, Roswell, Cap Canaveral, Londres et Tokyo. Une particularité de cette campagne est un site web dédié, invitant le premier non-humain à prouver son identité extraterrestre pour devenir l’« Alien-fluencer » de la marque.

L’histoire ne dit pas en revanche comment a été élaborée la langue utilisée pour cette campagne à destination des extraterrestres. Une sorte d’espéranto intergalactique ?