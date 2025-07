DJ Snake se fait hacker son set… par Netflix et Squid Game

Le festival Garorock piraté en pleine nuit.

Ce 5 juillet à Garorock, alors que DJ Snake enchaîne les tubes devant une foule en transe, le show s’interrompt soudainement. Coupure de son, extinction des lumières, silence total. À 02h25, le festival bascule dans une ambiance de bug général. DJ Snake, complice, s’empare du micro, appelle la régie, faisant croire à un problème technique. Le public, d’abord confus, assiste sans le savoir au lancement d’une opération signée Netflix.

Pour promouvoir la saison finale de Squid Game, la plateforme de streaming a orchestré une interruption scénarisée du concert, transformée en activation spectaculaire. DJ Snake relance son set avec un remix inédit de la bande-son de la série, pendant qu’une trentaine de figurants déguisés en gardes rouges investissent la scène. L’écran géant s’allume, la tension monte, et le tout s’achève sous une pluie de faux billets à l’effigie de la série. Un moment suspendu, conçu pour marquer les esprits.

Derrière cette mise en scène : l’agence MNSTR (lead créatif), accompagnée de The Source (social), Publicis Consultants (influence), Fuse France et Re-Mind PHD (médias), avec une réalisation visuelle signée MenuXL et Fi0oul. En jouant sur la surprise et l’immersion, la campagne détourne les codes du concert pour mieux recréer l’univers inquiétant et codifié de Squid Game.

Netflix poursuit ainsi sa stratégie de prises de parole spectaculaires, en investissant des lieux inattendus, à mi-chemin entre divertissement live et expérience de marque. Une activation conçue pour se vivre sur place, mais aussi pour se rejouer en ligne, au rythme des partages et des vidéos relayées. Le jeu continue, et cette fois, c’est le public qui est pris à son propre piège.