M&M’s lance une collection d’accessoires parfaite pour Halloween

Trick or treat ?

Dans une collaboration inédite, les marques M&M’s et Kate Spade New York s’associent pour proposer une collection capsule fusionnant mode et confiserie. La célèbre marque de bonbons chocolatés et l’enseigne new-yorkaise de lifestyle spécialisée en sacs et chaussures lancent pour les fêtes une série d’accessoires en édition limitée, dont des sacs, bijoux et porte-clés.

L’inspiration ? L’emballage iconique de M&M’s, ses teintes vives et ses formes arrondies, réinterprétés dans un design ludique fidèle à l’ADN de Kate Spade. La collection comprend notamment des sacs 3D et des porte-monnaie aux couleurs des M&M’s, ainsi que des bijoux déclinant les courbes des bonbons en bracelets, boucles d’oreilles et bagues empilables.

Disponible dès le 1ᵉʳ novembre dans une sélection de boutiques et en ligne sur les sites de M&Ms et de Kate Spade, cette collection limitée entend offrir une touche sucrée et iconique aux tenues de fin d’année. Ainsi qu’à la tradition du trick and treat, pile à l’heure pour Halloween. Des accessoires limités qui promettent de faire les yeux doux aux amateurs de mode et de pop culture.

« kate spade new york a toujours été ancré dans la joie à travers le style personnel et l’expression de soi, avec des produits qui offrent des touches de couleur vibrantes, des motifs ludiques et des textures dimensionnelles », dit Charlotte Warshaw VP, Americas Wholesale, Global Licensing & Collaborations de kate spade new york. « Cette collaboration emblématique avec M&M’S offre exactement cela et le fait d’une manière qui met en avant et au centre notre client de la Génération Z. »