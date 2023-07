Maybelline crée un mascara pour métros et bus

Mais il y a un twist…

Parmi vous, nombreux sont ceux qui prennent les transports tous les jours. Avez-vous remarqué à quel point les métros et les bus sont ennuyants ? Si c’est le cas, pas de panique : Maybelline New York a pris la situation en main pour vous. Enfin, à vrai dire, le groupe a plutôt agi de telle sorte pour les New-Yorkais et les Londoniens… et les internautes, dont vous faites partie.

Le groupe a mis en place, dans les villes de New-York et de Londres, des métros et bus mettant en avant le mascara “Sky high”, un produit qui connaît un grand succès sur les réseaux en ce moment et se forge une réputation de mascara low-end de haute qualité. Non, il ne s’agit pas d’affichage classique comme nous en voyons tous les jours : la marque a installé des tubes de mascara de la taille d’un homme voire plus grands, la brosse courbée pour venir délicatement caresser les cils en plastique présents à l’avant de certains métros et bus lors de leur passage.

On peut choisir plusieurs mots pour définir cette activation. Ridicule est l’un d’eux. Efficace et drôle, deux autres. Visiblement, les internautes sont plutôt de l’avis de ces derniers, avec de nombreux commentaires félicitant l’équipe marketing et affirmant que cette campagne a réussi à leur donner l’envie d’essayer le mascara. Et l’on ne peut pas s’empêcher d’être d’accord avec eux… En même temps, qui n’a jamais rêvé de voir un métro battre des cils face à eux ?

Malheureusement, même si vous avez prévu un allez-retour à Londres prochainement, vous ne trouverez pas cette campagne. Oui, même si vous cherchez très bien… pour la simple et bonne raison qu’elle n’existe pas en dehors des réseaux. Créée par l’équipe marketing de Maybelline avec l’aide de Ian Padgham, la campagne est en réalité une campagne en “FOOH” (Fake Out Of Home). Le créateur californien a créé ces scènes à partir de vidéos bien plus banales au naturel, et l’on ne peut que l’en remercier… Après les sacs à main autobus de Jacquemus – par Ian Padgham, encore lui – la 3D ornant des transports en commun à de beaux jours devant elle.