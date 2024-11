Masterclass : comment maximiser le R.O.I. de votre stratégie de contenu ?

Rendez-vous le 10 décembre pour un webinar décisif avec Bynder !

Dans un contexte où le contenu est devenu un pilier central des stratégies marketing, optimiser le retour sur investissement (ROI) de vos opérations de contenu est essentiel. Pour y parvenir, les défis ne manquent pas :

– Comment poser les bases d’une stratégie de contenu cohérente et efficace ?

– Comment faire face à l’accélération du volume de contenus à produire et à distribuer sur des canaux toujours plus nombreux ?

– Comment favoriser la collaboration au sein de projets de contenus à grande échelle ?

– Quels sont les cas d’utilisation concrets de l’IA pour mieux gérer et distribuer le contenu ?

– Les solutions de gestion de contenus peuvent-elles répondre à ces enjeux alors que seules 51 % des très grandes entreprises sont équipées d’un DAM (Digital Asset Management) ?

Pour répondre à toutes ces questions, la Réclame et Bynder – le DAM leader du marché – organisent un webinar pour partager les bonnes pratiques à mettre en place pour maximiser l’impact d’une stratégie de contenu.

La discussion s’articulera autour de trois grandes thématiques : les opérations de contenus, les personnes et flux de collaboration ainsi que la technologie. Bynder et The House of Content partageront leur expertise respective tout en s’appuyant sur une enquête menée auprès de 1 280 responsables marketing révélant les opportunités et les défis du Content Marketing actuel.

Rendez-vous le 10 décembre à 11h ! Ne manquez pas cette opportunité de transformer vos défis en opportunités et d’aligner vos équipes sur une vision commune de la performance marketing.

Les intervenantes

– Marie Lorphelin, Marketing Manager, Bynder

– Julie Dardour, CEO The House of Content, Senior Content Strategist

Au programme

– Les fondations pour réussir vos opérations de contenus

– La collaboration : clé de succès de l’exécution de votre stratégie

– La technologie (DAM) pour maximiser l’impact de la stratégie de contenu à travers les canaux