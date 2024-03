Cliik : quand le stockage devient magnétique et ludique

Pour la cuisine la plus design qui soit.

À moins que vous n’y ayez jamais mis les pieds, une question s’est forcément posée lorsque vous organisiez votre cuisine pour la première fois : où trouver les meilleurs conteneurs pour mes besoins ? La plupart d’entre vous se seront certainement dirigés vers de grandes marques par souci de facilité (nous aussi d’ailleurs), mais d’autres options, parfois inconnues, sont aussi disponibles. Comme Cliik, une marque de stockage magnétique et stackable lancée il y a de cela quelques semaines.



Sauf que qui dit lancement de marque dit aussi branding et tout le tintouin. Et ça, ç’a été la mission de l’agence Little Troop, qui semble ne pas renier les petits même après avoir travaillé avec les plus grands. Google, Billie ou encore Nike ne sont que quelques-uns de ses clients… et maintenant, vous pouvez ajouter Cliik à cette liste.

À l’origine censée se nommer “Magnique”, une référence à la fonction magnétique de ces conteneurs, inutile de nier que le nom de Cliik est plus simple, plus dynamique et surtout, pus efficace. Le cœur de la marque, son logo, est à la fois fun et simple, en plus d’être graphique. Ses couleurs, l’orange et le vert, portent également cet univers déjanté et coloré. La DA de la marque dans sa globalité reflète plusieurs tendances des années 60, 70 et 80, pour un air nostalgique des plus agréables et qui nous rappelle certaine pub LEGO vintage – qui ont d’ailleurs été une inspiration pour l’agence. C’est en tout cas ce qu’affirme Ally Dayon, fondatrice de la marque, ce que révèle le média créatif publicitaire “It’s Nice That”.

Si vous souhaitez donner un coup de neuf à votre organisation de cuisine – ou de jouets – vous avez peut-être trouvé votre nouveau meilleur ami.