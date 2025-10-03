Cette campagne pour l’allaitement s’en prend aux regards malveillants

Le seul regard qui compte.

À l’occasion de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel du 13 au 19 octobre 2025, la Coordination Française pour l’Allaitement Maternel (CoFAM) prend la parole avec une campagne nationale inédite : « Un seul regard sur l’allaitement ». Conçue par l’agence Le Vestiaire et réalisée à Marseille par la photographe Anna Léonte Loron, l’opération sera visible en affichage dès le 30 septembre dans plusieurs grandes villes françaises avant de se décliner sur les réseaux sociaux.

La campagne repose sur un principe clair : replacer l’essentiel au centre de la scène. Quatre visuels à l’argentique montrent des mères allaitant leurs enfants dans des moments simples, sans mise en scène superflue. L’objectif est de rappeler que le seul regard qui compte est celui du bébé. « Nous voulions une approche simple, humaine et universelle, capable de toucher chacun sans détour. », explique Alexandre Lataste, directeur de création associé au Vestiaire.

En France, si 55 % des mères allaitent exclusivement à la naissance, la durée moyenne n’excède pas 20 semaines, loin des six mois recommandés par l’OMS. Un chiffre qui s’explique par des contraintes pratiques, mais aussi par le poids des tabous autour de l’allaitement en public. « Allaiter ne devrait jamais être un acte à justifier. Il suffit de regarder un bébé pour comprendre que tout jugement est déplacé. », souligne Florence Lahaie, présidente de la CoFAM.

L’opération ne se limite pas à l’affichage. Sur Instagram et Facebook, le hashtag #unseulregard devient le point de ralliement d’un dispositif éditorial immersif : témoignages de mères, relais d’influenceurs parentaux et féminins, contenus sensibles et participatifs. Chaque publication est pensée pour prolonger le message sur les réseaux sociaux, invitant les mères à s’approprier la campagne et à partager leur propre vécu.

Cette approche multicanale permet à la CoFAM d’ancrer son message autant dans l’espace public que dans les espaces plus intimes des réseaux sociaux. Le but n’est pas de choquer ni de provoquer, mais de susciter une prise de conscience discrète : l’allaitement est un acte naturel, silencieux, qui ne devrait pas être entouré de jugements. « Nous ne voulions pas d’un message démonstratif ou militant, mais simplement rappeler que l’allaitement est un moment unique, silencieux et intime. Le reste, c’est du bruit. », précise Alexandre Lataste.