LEGO et Tom Holland célèbrent l’art de ne pas grandir

Par Iris M. le 03/09/2025

Temps de lecture : 1 min

Une ode aux grands enfants.

LEGO dévoile un nouveau court-métrage intitulé Never Stop Playing, porté par Tom Holland et ses frères Harry et Sam. Le film met en scène l’acteur dans une série de personnages hauts en couleur, illustrant la puissance de l’imagination.

Dans ce récit visuel, Tom Holland incarne tour à tour des figures variées, de l’athlète au patron grincheux en passant par un vieil homme, dans une succession de métamorphoses où l’enfance reprend le dessus. L’ensemble est rythmé par la chanson High Voltage d’AC/DC, qui accentue l’énergie du film. Réalisé par le duo Los Pérez, connu pour ses univers publicitaires léchés, le court-métrage de deux minutes adopte les codes du cinéma.

La campagne s’appuie sur un chiffre issu d’une étude menée par le groupe : 44 % des enfants déclarent ressentir la pression de grandir trop vite. Avec Never Stop Playing, LEGO adresse un message clair : continuer à jouer n’est pas une perte de temps, mais une ressource essentielle pour nourrir la créativité et l’épanouissement des plus jeunes.

Crédits

  • Annonceur : Lego
  • Célébrité : Tom Holland
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

