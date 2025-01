Jérémy Lacoste rejoint l’agence Eskimoz en tant que directeur général France

"Bienvenue sur la banquise !"

Eskimoz, acteur européen du marketing digital, annonce la nomination de Jérémy Lacoste au poste de directeur général France. Il succède à Tom Thréard, désormais directeur général groupe, en charge de la supervision des 11 entités d’Eskimoz présentes dans 5 pays d’Europe.

Avec plus de 10 ans d’expertise dans le marketing digital, Jérémy Lacoste aura pour mission de maximiser la performance digitale et les investissements publicitaires des clients. En parallèle, il accompagnera la croissance de l’entité française et l’expansion globale du groupe.

Avant de rejoindre Eskimoz, Jérémy Lacoste occupait le poste de Head of Acquisition, Web Analyse & CRM chez Meilleurtaux. À ce titre, il a piloté des stratégies ambitieuses mêlant conquête digitale et drive-to-store. Créateur du podcast Déclick, dédié à l’analyse des enjeux Google Ads, il publie chaque semaine ses insights sur les innovations adtech/martech sur La Réclame, offrant une expertise précieuse à l’écosystème publicitaire.

« Rejoindre Eskimoz est une opportunité extraordinaire. Mon ambition est de renforcer notre position sur le marché français et d’accompagner nos clients dans leur croissance digitale, en leur délivrant la meilleure expérience qui soit. » affirme Jérémy Lacoste, Directeur Général France.

« Le recrutement de Jérémy Lacoste marque une nouvelle étape dans notre ambition de positionner Eskimoz comme un acteur incontournable du marketing digital en Europe. Sa solide expertise et sa vision stratégique sont en parfaite adéquation avec nos valeurs et notre engagement envers nos clients. Nous sommes ravis de l’accueillir au sein de l’équipe. », annonce Andréa Bensaid, président d’Eskimoz.