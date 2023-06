Comment les contenus courts peuvent améliorer votre stratégie sur les réseaux sociaux

Plus qu’une tendance digitale.

Article sponsorisé par Iconosquare

Ces dernières années, vous avez probablement vu vos marques préférées apparaître sur votre feed TikTok, dans la section « pour vous », ou bien en parcourant nonchalamment votre feed Instagram. Dans ce monde digital en constante évolution, il est plus que jamais essentiel que les marques se fassent connaître via les réseaux sociaux. Les plateformes de médias sociaux sont devenues un vivier de contenu, avec des millions de messages en concurrence pour attirer l’attention limitée des utilisateurs. L’un des meilleurs moyens d’y parvenir est de publier des vidéos courtes.

Dans cet article, nous allons voir pourquoi, en tant que responsable des réseaux sociaux, il est essentiel de s’adapter et d’exploiter la puissance des médias courts, et comment les outils de gestion des réseaux peuvent vous aider à améliorer votre stratégie.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un contenu court ?

Les vidéos de courte durée sont un type de média qui correspond à tout type de contenu vidéo d’une durée généralement de moins de cinq minutes. Les contenus courts les plus courants que vous connaissez peut-être déjà sont les Shorts de Youtube, les vidéos TikTok et les Stories et Reels d’Instagram.

Pourquoi en avez-vous besoin dans le cadre de votre stratégie sur les réseaux ?

En 2023, la vidéo est le format médiatique le plus populaire et le plus efficace pour la quatrième année consécutive. Il est donc clair que le contenu court n’est pas éphémère. Près d’un tiers des utilisateurs de médias sociaux appartiennent à la génération Z. Si vous ne l’intégrez pas déjà dans votre stratégie de réseaux sociaux, vous ratez donc tout un pan de la population. La plateforme de contenus courts la plus populaire du moment est TikTok, les utilisateurs passant en moyenne 95 minutes par jour sur la plateforme. Vous avez donc largement le temps de présenter votre marque et de gagner en popularité, et qui sait, peut-être même de créer du contenu viral !

Pourquoi les contenus courts ont-ils le vent en poupe ?

La capacité de concentration est plus courte, il faut donc être rapide.

Avec l’afflux constant d’informations, la durée d’attention des utilisateurs a considérablement diminué ces dernières années. Des études ont montré que la durée d’attention moyenne est tombée à environ 8 secondes. Cela signifie que vous disposez d’une fenêtre très limitée pour attirer l’attention de votre audience et transmettre votre message de manière efficace. Les contenus de courte durée, tels que les images, les GIF et les vidéos, sont des petits contenus très digestes, ce qui permet de couper court au bruit et de capter l’intérêt de votre audience pendant ces précieuses secondes.

La prédominance du smartphone et la consommation nomade

Les smartphones sont devenus le moyen privilégié d’accéder aux plateformes de médias sociaux, et les gens consomment du contenu en déplacement, partout où ils vont. Au lieu de vous concentrer sur la commercialisation de votre marque par des panneaux d’affichage et des campagnes publicitaires statiques, vous feriez peut-être mieux de réinvestir dans des vidéos de courte durée. Avec une estimation de 5,85 milliards d’utilisateurs de médias sociaux dans le monde d’ici 2027, la plupart des adultes ont accès à un smartphone et de plus en plus de personnes utilisent les réseaux pour faire des achats, se tenir au courant de l’actualité et tout ce qui va avec. Les écrans compacts et le temps limité dont ils disposent exigent un contenu qui peut être facilement consommé à petites doses et qui ne submerge pas votre audience. Les médias courts offrent la solution parfaite, permettant aux utilisateurs d’interagir avec votre marque sans effort, compte tenu de leur rythme de vie moderne.

Un impact émotionnel en quelques secondes

Les contenus courts sont un excellent outil pour susciter des émotions rapidement et efficacement. Qu’il s’agisse d’une image captivante, d’un GIF humoristique ou d’un clip vidéo percutant, ces formats de médias de petite taille ont le pouvoir de déclencher des réactions émotionnelles immédiates. Les contenus chargés d’émotion sont plus susceptibles d’être partagés, ce qui augmente la portée et l’engagement de votre marque.

Amélioration de la narration et de la notoriété de la marque

La narration est au cœur d’un marketing efficace, et les médias courts vous permettent de raconter des histoires passionnantes de manière concise et attrayante. Les plateformes telles qu’Instagram, TikTok et Snapchat sont en plein essor grâce au contenu court, ce qui vous donne de nombreuses occasions de mettre en avant la personnalité, les valeurs et les propositions de vente uniques de votre marque. Le contenu généré par les utilisateurs (UGC) et les contenus courts vont de pair, car ils constituent une excellente forme d’engagement, sans parler de la promotion gratuite de votre marque auprès de votre audience. Des fonctionnalités telles que les duos, les collages et la republication sur TikTok rendent votre marque plus accessible à votre audience et vous ouvrent également à un plus grand nombre de personnes. En créant des contenus courts et mémorables, vous pouvez renforcer l’identité de votre marque, accroître sa notoriété et construire une communauté d’abonnés fidèles.

Polyvalence entre les plateformes

Les différentes plateformes de réseaux sociaux ont des formats et des limites distincts. Les médias courts sont en constante évolution, ce qui signifie que votre contenu peut être plus fluide et s’adapter facilement aux exigences des différentes plateformes. Qu’il s’agisse d’un Reel accrocheur pour Instagram, d’une vidéo vive et tranchante pour TikTok ou d’un GIF ironique pour Twitter, les contenus courts vous permettent d’adapter votre contenu afin de maximiser l’engagement et la portée sur les différentes plateformes.

Le potentiel de viralité

De nos jours, sur les réseaux sociaux, il est plus facile que jamais de créer du contenu viral. Lorsque vous créez des contenus courts, vous ne pouvez pas vous permettre de sous-estimer le pouvoir du son. Les sons TikTok, qu’il s’agisse d’extraits sonores captivants ou d’une chanson à la mode, peuvent réellement rehausser vos vidéos et le fait de surfer stratégiquement sur la vague de la tendance peut être favorable à votre marque. Le choix d’un son ou d’une musique virale peut contribuer à stimuler l’engagement, à accroître la visibilité et à communiquer à votre audience que votre marque suit les tendances et qu’elle est capable d’évoluer avec le temps. 88 % des utilisateurs de TikTok affirment que l’audio est un élément essentiel de leur expérience sur la plateforme.

Pourquoi avez-vous besoin d’un outil de gestion des réseaux sociaux pour les contenus courts ?

Pour les Social Media Managers qui veulent rester à la pointe, l’utilisation d’un outil de gestion des réseaux sociaux, comme Iconosquare, est indispensable si vous voulez vraiment suivre vos performances et ainsi améliorer votre stratégie.

Iconosquare propose des fonctionnalités de veille, de publication et de reporting, qui permettent de gérer tous les aspects d’une stratégie social media à partir d’un seul tableau de bord.

Grâce à son outil de planification intégré, la possibilité de partager et de réutiliser du contenu sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux est plus facile que jamais. La fonction de publication croisée d’Iconosquare vous permet de gagner du temps lors de la planification de votre contenu, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur de la création de contenu.

Gagnez du temps en rédigeant, programmant et publiant automatiquement votre contenu. Le Planificateur d’Iconosquare vous permet également de connaître les meilleurs moments pour publier afin d’obtenir un engagement maximal.

La fonction de publication automatique d’Iconosquare pour les Reels et les Stories Instagram est indispensable pour gérer vos contenus courts. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de télécharger leurs vidéos prêtes à l’emploi (avec le son et le montage terminé, etc.) et de les publier quand ils le souhaitent sans avoir besoin d’avoir leur téléphone à portée de main, ce qui rend encore plus simple la programmation de contenu à l’avance. Couplée à un outil intégré de génération de légendes par IA, la création de légendes accrocheuses en un clin d’œil n’a jamais été aussi facile.

Conclusion

Pour faire simple, si vous cherchez à optimiser la présence en ligne de votre marque, les vidéos courtes sont un moyen efficace et attrayant de communiquer avec votre audience et d’obtenir des résultats de grande portée. De plus, il a été prouvé que les vidéos en format court recevaient systématiquement le taux d’engagement moyen le plus élevé.

Le contenu court peut apporter une pléthore d’avantages à votre stratégie de réseaux sociaux, comme la création d’une relation avec votre audience, un environnement interactif qui peut conduire à des chances accrues de viralité et, à son tour, exploiter une base de clients loyaux et très engagés.

De plus, le contenu destiné à Instagram, TikTok et Youtube peut être réutilisé et adapté aux besoins de chaque plateforme, ce qui vous permet d’optimiser votre temps tout en atteignant une audience plus large.

Un outil d’analyse et de gestion des réseaux sociaux comme Iconosquare est essentiel lors de la mise en œuvre de médias courts, car il vous permet de planifier, de suivre, de contrôler et de rendre compte de tous vos efforts depuis un tableau de bord centralisé.

En résumé, il est clair que le contenu court n’est pas qu’une simple tendance et qu’il semble destiné à rester un élément essentiel du marketing des réseaux sociaux.