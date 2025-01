Des caddies de 25 kg et les supermarchés se transforment en salles de sport 

Sans oublier le panier lesté.

Et si votre prochaine sortie courses devenait votre nouvelle séance de musculation ? C’est l’idée du supermarché britannique Iceland ui propose des paniers et caddies inspirés du fitness, pour mêler exercice physique et shopping. Une initiative qui, en plus d’être amusante, répond à une problématique bien réelle : le manque de temps pour se rendre à la salle de sport.

Iceland a dévoilé deux prototypes : un panier haltère de 15 kg et un caddie-luge de 25 kg, transformant chaque passage en rayon en véritable séance d’entraînement. Une idée conçue pour répondre aux besoins des clients qui souhaitent intégrer plus d’activité physique dans leur quotidien. Selon une étude menée par Iceland Foods, près de 48 % des Britanniques s’inquiètent de leur condition physique, tandis que 31 % regrettent de ne pas avoir assez de temps pour s’entretenir.

En offrant cette alternative, Iceland encourage ses clients à bouger davantage, même lors d’une tâche banale comme les courses. Résultat : 56% des sondés se disent prêts à tester ces équipements en magasin.

L’initiative s’adresse particulièrement à ceux qui trouvent les salles de sport intimidantes : 42 % des Britanniques se sentent mal à l’aise dans ces environnements, et 37 % préfèrent les éviter complètement. Pour ces derniers, le supermarché devient un lieu d’entraînement plus accessible, sans pression.

Bien que ce concept puisse sembler être un poisson d’avril, il s’inscrit dans une tendance plus large où les marques cherchent à intégrer le sport et la santé au quotidien. En transformant des paniers et caddies en véritables équipements de fitness, Iceland propose une expérience immersive, tout en répondant aux attentes des consommateurs.

Prêts à relever le défi ?