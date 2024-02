IA : les chatbots romantiques, ces grands séducteurs de la jeunesse chinoise

Et si vos données confidentielles ne l’étaient plus ?

Accessibles au grand public depuis près d’un an et demi, les IA, comme toute invention largement accessible, étaient vouées à être détournées pour des usages s’éloignant de leur rôle premier. C’est ainsi que nous pouvons être témoins de l’apparition de chatbots contrôlés par des IA… sous forme de coinjoit(e) virtuel(le).

En Chine, cette pratique gagne en popularité, certaines de ces applications générant plusieurs milliers de téléchargements par jour. Pour tous ceux qui ont vécu une partie de leur jeunesse dans les années 2000 ou 2010, ces chatbots romantiques peuvent vous rappeler les jeux otome comme Amour Sucré ou encore Is it Love. Ces jeux sont des simulations d’amour, ou un personnage, généralement féminin, entretient des relations avec plusieurs personnages, l’histoire et la nature de ces relations variant en fonction de ses choix… à l’image de notre monde réel.

Sauf que ces jeux innocents se transforment maintenant en quelque chose de bien plus glauque. Les politiques de confidentialité de ces applications (telles que Glow, développée par MiniMax, Wantalk, proposée par Baidu, ou encore Anima, par Anima AI Ltd), sont généralement assez floues, ne permettant pas à leurs utilisateurs de savoir avec certitude si leurs données sont recueillies, et si oui, à quelle fin. Et ces chatbots agissant en grande partie comme une machine à question vous offrant la possibilité de parler de vous, difficile de ne rien révéler si vous voulez en faire la pleine expérience.

Un problème pour votre vie privée, donc, et vos informations confidentielles qui ont des chances conséquentes de se retrouver dans les bases de données d’entreprises dont vous n’avez jamais entendu parler. Mais d’autres menaces se font leur chemin dans ces chatbots : certaines utilisatrices ont rapporté des remarques sexuelles ou sexistes que leur aurait faites leur partenaire virtuel. En effet, ceux-ci se serviraient en général des discussions d’inconnus sur les réseaux et les forums pour apprendre à entretenir une discussion. Des propos qui sont parfois loin d’être infusés à l’eau de rose.